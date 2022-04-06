基本裝修無人吼　屢現垃圾山

每當有公營房屋入伙，總會出現大批被棄置的鋅盤及洗手盆等設備。

每當新居屋入伙，屋苑的廢料收集處總會出現大量廚房鋅盤、洗手盆及防煙門，不少人批評房署做法官僚一成不變。房委會曾就居民滿意度進行問卷調查，結果僅3成買家滿意交樓標準，有設計師認為可以靈活變通，讓部分居屋業主選擇更簡約裝修，而政府早在23年前曾推出類似方案，卻因停售居屋而無疾而終。

房委會於2018年就居屋基本裝修的滿意度進行買家調查，發現僅約31%買家滿意裝修，有4成買家表示「一般」，2成「不滿意」。而房委會在1999年曾提供ABC餐方案，讓買家揀樓時選擇基本設備、標準設備及精裝設備3種不同套餐，方案即使已獲通過，惟遇上樓價大跌，居屋滯銷及停建等種種因素而擱置。

從事室內裝修十多年的室內設計陳禮善指，新居屋若不設洗手盆或座廁等會視作未完工，惟房署可在此作彈性調整，如在特定公營房屋作試點，設立5分1單位為「清水房」，讓有條件的白表業主可按需要裝修單位而減少拆去原裝用品的浪費，同時亦要顧及公屋戶，為他們提供基本設備，減少浪費又具彈性。

房屋署發言人指，現時的資助出售房屋之交樓標準，如防火門、潔具及洗滌盆等是基本設備和需要，均符合相關法例（如建築物、消防條例等）的入伙要求，期望居民珍惜資源，注重環保。