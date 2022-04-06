東方日報A1：新居屋保安兒戲　房署堅離地

新居屋驚現「國王的大閘」！多個新近入伙的新居屋出現保安漏洞，當中粉嶺一個逾3000伙的大型居屋屋苑，不但閘門可繞過花圃走入，密碼鎖更能從外伸手開啟，居民直斥設計荒謬可笑；將軍澳有居屋屋苑市民可經行車路進入亦存在安全隱患；啟德亦有居屋前後皆中門大開，東網記者直擊有按錯密碼者輕易從旁邊小路直入屋苑範圍。有地區人士批評房屋署設計離地兼卸責，促房署以行動改善漏洞。

「整咗等於冇整，好似無掩雞籠咁自出自入！」去年底開始收樓的粉嶺居屋山麗苑，近期被指出現保安漏洞，從屋苑步出的居民麥小姐笑指，靠近停車場入口的大閘雖設有密碼鎖，惟只要繞過外面的花圃，即可輕易進入屋苑範圍，令該大閘形同虛設。

即使不走「免閘通道」，另一居民劉女士示範如何不按密碼而推閘進內，她指鐵閘為中空設計，開門鍵則安裝在鐵閘的左側，伸手進內就能輕易按動開門掣，形容設計相當可笑，恐日後有人夜潛進內進行不法行為。記者日前實地視察，逗留半小時發現約8成人都不用密碼而走「免閘通道」，更直擊的確有人直接伸手入閘內按開門鍵。

其實類似的保安漏洞亦出現在近年落成的多個新居屋屋苑。當中，將軍澳雍明苑位於至善街的主要入口，雖設有密碼閘門，惟毗連的停車場入口卻不設防，記者觀察約半小時，超過50人從該通道進入屋苑，亦有推着嬰兒車的父母索性彎下腰穿過用作截停車輛的閘杆，而真正按密碼進入屋苑的居民只有3人，有如「國王的大閘」。屋苑更出現單車失竊，管理公司張貼通告提醒住戶妥善鎖好單車。

至於座落港鐵啟德站附近的啟朗苑，大閘同樣虛設，記者目擊大多居民及送外賣人士從停車場閘口旁的空間進出屋苑，有中年男子多次錯誤輸入錯誤後，就直接從旁邊的小路進入屋苑。而屋苑靠近港鐵站的後門，更中門大開任人進出。

北區區議會主席羅庭德指，收到逾20名居民反映山麗苑大閘問題，惟房署卻卸責予管理公司，促房署在大部分單位完成裝修後，在該空位加設更亭堵塞漏洞。房屋委員會委員招國偉亦指，新居屋的出入口設計不理想，應倣效私人屋苑做到人車分隔，在停車場側設置更亭，防止陌生人闖進。議員陳恒鑌批評房署設計一成不變，促參考私人屋苑盡快改善，在未來建屋時避免重複犯錯。

房屋署發言人指，上述屋苑並沒有收到閘門保安的投訴，屋苑管理處不時檢視保安情況，如有需要會加強保安措施，目前上述屋苑均沒有計劃在車道出入口設置更亭。雍明苑的管理公司發言人稱，過去15個月接到2宗單車失竊的報告，已交由警方調查和跟進。屋苑範圍除了兩座住宅大廈，還包括零售及商業大樓以及政府服務設施大樓，屋苑地面的通道是開放給所有使用者。