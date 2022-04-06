疫下考文憑試　中學為中六生提供情緒支援

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，文憑試細節拖延至近日才落實，考生在疫情下考試未免有壓力。有中學輔導老師透露，有中六生出現咬嘴唇的焦慮情況，望以痛楚去掩蓋內心的不安。中學為支援DSE考生，透過教職員拍攝「打氣影片」、舉辦清晨祈禱會、提供最新疫情資訊及派發物資等，與他們同行。

位於慈雲山的救世軍卜維廉中學，輔導教師殷佩貞說，10個中六生有9個對於疫情下開考感不安、緊張及無所適從，擔憂染疫影響考試。校長洪楚英指該校為高中生提供支援，去年仍有面授課時，舉辦了多個活動，例如設計鼓勵海報、畫「禪繞畫」放鬆心情、一同做伸展運動及親子電影欣賞會等。

除了實質的有系統線上補課，宗教部主任譚錦娥稱，停課致師生不能見面，學生可能感到沒有人陪伴，因此該校設有不少為學生打氣的活動，例如「卜中加油站」，讓教師錄製短片為中六生打氣，例如講勉勵說話等，又有網上分享會，例如教師分享備試的壓力處理錦囊等等。

疫情資訊氾濫，該校又以通訊群組分享疫情資訊，為學生派發「加力包」，內有花茶、維他命C、蒸氣眼膜及打氣卡等等。殷佩貞表示，約有5、6名中六生有負面情緒需要轉介予輔導老師及社工跟進；3月初剛開展特別假期，有學生透過電郵查詢最新的考試安排，殷隨後致電和他溝通，了解到他有焦慮，不時咬嘴唇。殷其後指導他紓緩緊張心情的方法，又與他一同祈禱，並邀請他參與線上早禱會。

中六生蔡同學認為，學校線上早禱會，教師為她祈禱，有效排解備試壓力，安撫緊張情緒，亦讓她在備試期間培養早起習慣。周同學上月初染疫，現已康復，但她擔心再中招，備試及考試期間都會做好防疫。