深水埗住宅闢網上百家樂賭檔　主持及賭客共6男女被捕

深水埗警區特別職務隊根據線報及深入調查，今日(6日)凌晨約零時12分展開代號為「虎撲」的行動，突擊搜查南昌街199號一住宅單位，檢獲1部電腦、8部電視屏幕、1張百家樂賭氈，約32,350港元賭款、及約面值56,510港元籌碼；單位內4男2女被捕，警方相信行動已搗破一個網上非法百家樂賭檔。

行動中，一名姓潘(76歲)女主持涉嫌「經營賭博場所」，一名姓蘇(28歲)男子涉嫌「協助經營賭博場所」，2人亦同時涉嫌違反「《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」，將會被警方檢控。另外，3男1女賭客(49至78歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被警員發出定額罰款通知書，6名被捕男女已被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪，最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。