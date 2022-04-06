內地專家促港府更主動調查患者活動足跡　深入挖掘調查數據

本港疫情未止，主動調查患者的傳播足跡或有助於流行病學調查。正在深圳的中央援港抗疫工作專班專家組成員、中國疾病預防控制中心傳染病所研究員王鑫今日(6日)在電台節目時表示，若日後發現部分地方出現群組感染，應盡可能更主動、更詳細地詢問傳播上較重要的患者，例如首幾個發現的病例。而近日內地援港醫療團隊於亞洲國際博覽館社區治療設施，亦已和本港團體合作順利。

王鑫形容，香港讓新冠患者在網上主動申報受感染為重要一步，不過當局除鼓勵患者迅速呈報外，亦應爆發群組感染時，在流行病學調查人員人手許可下，盡可能更主動和更詳細地詢問傳播上較重要的患者，如首幾個發現的病例，以協助回想活動軌跡，因單靠患者自行填寫問卷申報，或會出現訊息不準確。

王又指，當局亦需加強數據後續的深度挖掘，例如以相關公共場所的人流量監測、交通卡使用情況等，結合後用以深入挖掘流行病學調查數據，識別出高風險的時段和樓宇，推進疫情追蹤。她以內地的流行病學調查隊作舉例，患者被驗出染疫後的2到4小時內，需要完成初步的流行病學核心訊息調查，例如了解患者背景、大致去過的地方和主要核心接觸者，之後再進行詳細調查，當天之內完成整份報告。

而內地援港醫療隊在亞洲國際博覽館社區治療設施已正式投入運作約2個星期，領隊崇雨田指內地醫療隊已熟習系統運作，形容與香港醫療人員雙方合作順利、無縫連結，而隊員亦可用廣東話或潮汕話等語言與年長病人溝通。現時內地醫療隊負責管理亞博館內6個病人區，雖然起初未習慣工作環境和操作系統，但醫管局已在系統提供中文輸入法，隊伍亦不乏具備閱讀和英語交流能力的醫療人員，即使用英語開藥，對工作亦無影響。

崇雨田表示，亞博館與內地接收新冠患者的醫院不同，護理和醫療壓力較大，目前透過與香港醫護合作已逐步得到處理。內地不同學科的醫生、營養師以及中醫師早前已調派來港在亞博館開展工作，希望憑藉內地經驗及根據患者特點，做到「一人一方案」的治療，有部分患者接受中西藥結合治療後情況好轉。