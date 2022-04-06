港府指疫情稍緩但確診宗數仍高企 未到放寬社交距離適當時候

第5波疫情持續，特首林鄭月娥今早(6日)如常主持例行抗疫記者會，交代快測安排和疫情最新分析。她重申，呼籲全港市民在本月8、9、10日進行快速檢測，讓政府了解更多隱藏病例。她表示，疫情確診數字有下跌趨勢，昨日(5日)錄得3,240宗個案，較3月份時單日過萬宗明顯下降，但提醒市民在第5波疫情前單日確診數字只有約150宗，呼籲市民切勿鬆懈。

她表示，港大公共衞生學院調查每日的新冠病毒感染時點患病率，由半個月前的1.82%，下跌至4月1日的0.31%，即每1,000名市民有3名感染新冠肺炎。不過，從運房局的數據顯示，主要公共交通工具每日乘客人次，由半個月前的478萬人，上升至4月1日的544萬人，還未計算清明假期，認為未是適當時候放寬社交距離措施。

她形容，3天的全民快測是一個病毒掃描，得知市民的感染情況，而由於不少新冠病毒確診者沒有病徵，故能讓市民知道自己有否確診，以便政府為市民安排隔離，市民也能避免外出或感染家人。此外，她又指，將來有不少行業或處所均需要每日快測，或快測後才能進入，故全民快測能讓市民熟習快測工具用法，而政府今日內亦會完成派發抗疫服務包工作。

對於特首選舉，林鄭回應表示，直至今日她由辦公室走到記者會現場，都未收到任何官員的辭職信，亦不會評論第6屆行政長官選舉的所有事情。