快測確診者須24小時內呈報　家庭情況許可下允在家隔離

政府日前開始派發內含快速檢測的「防疫服務包」，並呼籲全港市民周五起一連3天(8至10日)，每日做一次快速檢測，如果呈染疫就要在24小時內呈報結果。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日(6日)表示，確診者呈報後，若家庭情況許可下可在家隔離，並獲發物資包。

徐建議，市民在早上進行快測會比較準確，而需要上班的市民亦可以在確診後避免上班，市民若確診須先拍照記錄，並上載網上登記平台，但若市民不熟習網上平台，亦可以致電熱線1836119呈報。

他表示，快測其中一個目的在分流確診者，例如分出高風險人士，包括出現嚴重症狀、長者、幼童、懷孕28周或以上的孕婦，均不適合進行家居隔離，而情況較穩定人士若家庭狀況不容許，亦可能須到社區隔離中心。他指申報系統1小時可以處理6萬宗個案呈報，能通過壓力測試，而市民在申報後3分鐘左右便能收到確認申請短訊，市民亦可以在申報後30日內，下載和列印檢疫令。

署理民政事務局局長陳積志表示，現時已派發265萬包防疫服務包，當中更有過萬個服務包逐家逐戶派給基層家庭，有信心今日內完成派發給全港270萬個家庭，比原定計劃早了兩日完成。他指，若市民未收到服務包，可於明天(7日)起到89個補領站領取，而補領站亦會有公務員同事解答市民問題。

至於收到隔離令指示的市民，保安局指會聯絡有關市民，消防處亦會派專車接送，強調隔離令是有效的法律文件，違反隔離令會視作違法。當局指網上有不少消息惡意抹黑方艙設施，導致市民有所誤解，指市民到埗後可先到房間安頓，再填寫問卷，而方艙亦會為隔離人士提供消閒娛樂，例如報紙和網上娛樂，亦有熱心人士捐助電蒸爐，避免饍食變涼。