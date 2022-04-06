新蒲崗建停車場　議員轟泊位不足　促全面採用自動泊車系統

香港多區泊車位嚴重不足。立法會工務小組委員會今早(6日)通過2項議程，包括涉款約16.05億港元，將新蒲崗四美街興建休憩用地、體育館及地下公眾停車場，以及涉款2.076港元，發展西營盤東邊街北休憩用地，均提交財務委員會審議。多位議員轟新蒲崗四美街泊車位不足，促政府增設並採用自動泊車系統。更有議員指西營盤商務泊車位數字與政府提供的數據有出入，要求與局方「落去點數」。

會議上討論新蒲崗四美街興建休憩用地、體育館及地下公眾停車場議程時，議員田北辰指停車場泊位嚴重不足，促政府設立誘因提供更多泊車位，要求本次標書將電動車納入考慮因素；議員陳紹雄質疑為何不全面採用自動泊車系統；議員楊永杰則擔憂工廠區的大型車輛會到停車場停泊，引起道路堵問題題，並質疑為何電動車充電現時都為解決，「起得嚟都幾年」。

建築署官員回覆指約300個泊車位當中，30%有充電系統，以後都會增設。由於需預留部分車位予貨車使用，故不能全部設施為自動泊車系統車架，反而需提供傳統泊車位。官員又指國際上的自動泊車系統都沒有充電器，如技術成熟會考慮安裝。

至於在西營盤東邊街北設休憩用地，航運交通界議員易志明促政府縮小發展規模，並指政府未能解決商務車停車位的問題，加上落成後跨區車輛會增多，故要求在財委會上分開表決及再續討論。他又稱，該區貨車位不足，與局方提供數字有出入，希望與局方親自「落去點數」。

發展局官員稱，落成後仍可補足當區商務車位的需求，車位與議員收到的數字上如有不一，可以再商討。及後，工務小組否決在財委會上再作討論及分開表決。