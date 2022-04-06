優才等未能入境更新簽證　議員聯署促政府「特事特辦」

疫情持續，香港與內地通關遙遙無期，不單止兩地居民往來受限制，一批符合各類入境計劃的人士如優才、專才及學生等未能及時親身到港更新入境簽證，估計約有3000至5000人受影響。多名議員日前聯署去信多名司局長，希望政府短期內「特事特辦」，授權香港特區政府駐內地辦事處處理簽證，讓符合入境計劃的專才、優才和學生能在內地更新簽證，避免流失人才。

根據現時入境處的規定，符合各類入境計劃的人士在每次更新入境簽證時，需在指定時間內親身到港更新簽證，但礙於現時未能通關，往返兩地又需要隔離，致使例如優才，專才及學生等難以來港。有議員更指因未能更新簽證，部分已萌生放棄優專才入境簽證的想法。

有見及此，洪雯、嚴剛、張欣宇、陳勇、譚岳衡及周文港等6名議員近日聯署去信多名司局長，希望港府短期內「特事特辦」，授權香港特區政府駐內地辦事處處理簽證，讓符合入境計劃的專才、優才和學生能在內地更新簽證，避免香港流失人才。

洪雯向傳媒表示，近來收到相關求助個案，指現時難以按時親身來港更新簽證，當中更有孕婦、哺乳期婦女等人士，粗略估計，現時約有3000至5000未能按時親身來港更新簽證。她指這批人士有多種情況，包括未完成學業的學生，或有些人因疫情辭掉香港工作但仍持有簽證，將來很大機會重返香港工作。