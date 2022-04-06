斥醫療Apps過多　架床疊屋兼浪費公帑　議員促整合

第5波疫情爆發，公營醫療系統陷入癱瘓，有指主因之一是醫療政策並未結合智慧醫療的概念，以改善公營醫療服務及提升醫院的運作效率。在今早(6日)的立法會大會上，多名議員關注醫療科技問題，有議員質疑Apps過多，浪費公帑。

提出口頭質詢的議員李梓敬指本港醫療Apps(應用程式)多，有關醫療的最少超過26個，不同Apps做性質相同的事情、架床疊屋，質疑局方為何不進行整合「一、兩個Apps搞掂晒」，認為太多Apps相當擾民。另一議員林琳認為過多Apps浪費公帑，詢問政府部門有否監測Apps使用量，切合市民需要，不是為做而做，真正做到一站通，讓市民感到方便。

食物及衞生局局長陳肇始回應稱，由於不同階段會有不同需求，為做到讓市民更加便捷，醫管局在不同的時間推出不同的Apps，希望方便市民。部門亦有一路監測使用，調整或提升應用情況，明白需要多些運用創新科技，盡量做到一站通，亦會多加宣傳、教育，並巡做到一站通努力。

議員劉業強關注到此波疫情智慧醫療遙距診治發揮很大作用，幫助邊遠鄉郊村民，讓他們得到適切治療，詢問政府在有關方面的進展，同時應確保有良好網絡。陳肇始回應指醫管局和創新科技局以及鄉公所，在住偏遠地區裝置網絡，為該些地方提供遙距醫療問診，並盡力安排藥物配送。

議員邱達根則指早前立法會通過基層醫療10年計劃的議員議案，要求政府交代後續跟進安排。陳強調未來會發展醫療基層健康，並在18區設立地區康健中心，地區康健站等。現屆政府亦會發表長遠發展藍圖 ，並在局方研究處成立數據分析辦公室，運用數據制定政策及法案。