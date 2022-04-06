疫情未明或擾特首選舉　曾國衞稱或分流投票延長時間

立法會大會今日(6日)召開遙距會議，並恢復處理口頭及書面質詢。其中議員陳家珮率先就行政長官選舉的日期提出口頭質詢，詢問當局有否計劃檢視行政長官選舉的日期，應訂於任期屆滿前95天的首個星期日的規定，以便在第6屆行政長官選舉後的行政長官選舉中採用新的規定。亦有議員關注疫情發展對行政長官選舉日的影響。政制及內地事務局局長曾國衞指規定現時行之有效，亦預留足夠時間讓政府組班，而當局亦制訂不同的方案，包括分流選委投票時段及延長其投票時間。

陳家珮指若現任行政長官不競逐連任，交接期會提早在選舉提名期結束時開始，距離新管治班子上場可達4個月之久，詢問當局有否計劃檢視行政長官選舉的日期。另外，她指鑑於即使選舉委員會在首個投票日未能選出新任行政長官，選舉主任仍可在該選舉程序終止日起計算第42天的星期日訂為第2個投票日，政府會否經考慮該安排後，調整第6屆行政長官選舉後舉行行政長官選舉的日期，以縮短新舊管治班子的交接期。

曾國衞回應指行政長官選舉的日期，訂於任期屆滿前95天的首個星期日的規定現時行之有效，亦有清晰確定性，而且亦可預留時間作出多項重要工作，包括讓候任行政長官有充足時間籌組班子、讓中央有足夠時間作出行政長官及主要官員的任命，讓新舊班子有時間交接及解決可能會出現的法律挑戰。

但陳家珮指該套機制已沿用20年，而過往亦未曾發生過法律挑戰，希望當局檢視制度。另一議員何俊賢亦詢問當局有何措施確保候選人與選委或市民有良性接觸，否則會令上任出現困難，以及當5月8日發生狀況時有否任何後備方案。另外，議員葉劉淑儀關注候任長官辦公室的成本，希望政府盡量「慳錢」。

曾國衞強調考慮到行政長官選舉對香港十分重要，目前亦非常關注疫情發展情況，而參選人現時亦可透過不同的平台和選委接觸，當局亦正制訂不同的方案，包括早上投票時間可能會延長，或者要求選委在不同時段分開入場投票，另外，當局亦正考慮為正隔離或確診的選委提供方案，令他們可順利投票。他亦指政府會適當地使用經費，確保「啲錢唔會亂花」。