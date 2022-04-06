參與中西區暴動　13人判囚最高刑期48個月　另2青年輕判

2019年7月28日中上環發生警民衝突，15名男女被控暴動罪，其中一名案發時17歲的男學生承認控罪，其餘被告不認罪，經審訊後，法官練錦鴻去年底已裁定所有被告全部罪名成立，惟受新冠疫情影響，押後至今天（6日）才處理判刑。其中13名被告被判即時入獄42至48個月，2名較年輕男被告分別被判入教導所及勞教中心。

本案為區域法院案件，但今天安排在西九龍法院大樓審理。不認暴動但被判罪成的被告包括陳偉林（24歲）、陳澤峰（25歲）、布紫晴（女，27歲）、梁志鵬（22歲）、楊位醒（34歲）、彭雨彤（女，22歲）、劉耀銓（30歲）、廖頌賢（33歲）、陳永琪（女，30歲）、林皓正（24歲）、廖紫婷（女，21歲）、李樹樺（24歲）、胡嘉俊（24歲）及張雯曦（女，22歲）。

他們同被控於2019年7月28日，在上環摩利臣街和文華里交界的干諾道中和德輔道中一帶，連同甄凱盈、廖天駿及其他人參與暴動。另外張雯曦就另涉藏有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她承認無牌管有無線電通訊器具罪，否認在公眾地方管有攻擊性武器，同被裁定罪名成立。同案另一被告何栢耀（20歲）在開審前已承認暴動罪。另外控罪提及的甄凱盈及廖天駿，原亦一同被控，但他們較早前已潛逃離港。

案件編號：DCCC 820/2019