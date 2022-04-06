業界歡迎的士乘客上限增至6人　料組織車隊可增收入

考慮到市民或有不同出行需要，港府早前建議修例將的士乘客上限，由5人增加至6人。的士車行車主協會永遠會長吳坤成今(6日)回應指，措施可增加業界競爭力，以往車身較大部的士，較受前往關口或機場的乘客歡迎，如增加乘客座位數目，並容許在關口或機場設指定預約點等候乘客，將有助增加的士競爭力。

吳預計，初期有4、5間公司會參與組隊，營運的士車隊，而若運輸署能進一步放寬可供的士選用的車種及自訂顏色，更可增加吸引力。在建議中，政府亦計劃在的士業重推車隊營運模式。吳坤成對新建議表示歡迎，認為可為業界帶來新機遇，增加車隊特色及收入，亦可令行業規範化，改善司機服務質素及駕駛態度，將有助挽回乘客信心。

問及引入的士司機違例記分制及兩級制罰則，同時提高利用汽車非法出租或取酬載客的罰則，吳坤成認為司機已受交通條例規管，如把違例事項再仔細劃分11項，會對司機構成壓力。至於保監局早前接管的士保險龍頭公司泰加保險，吳坤成指現時兩間保監局找來接手的保險公司已爆額，另兩間的價錢急升，司機無法選擇下只能強忍，促保監局監管。