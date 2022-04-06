初選案馮達浚申保遭拒　官相信若獲釋將續危國安

47名發起或參與2020年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院原訟庭審理，當中33人要還押候審。其中一直被還押的馮達浚去年11月向原訟庭申請保釋，國安法案件指定法官杜麗冰經開庭審理後，拒絕其保釋申請。在事隔5個月後，杜官今天（6日）頒下判詞解釋裁決理由，並指相信如給予馮保釋，他會繼續干犯涉危害國家安全的行為。

據判詞指，控方反對馮的保釋申請，並指出馮在宣布參加民主派的初選時曾於選舉論壇表明其立場指「會堅持喺議會入面進行呢個肢體衝突，甚至乎係會用盡一切，拉倒惡法」，即使在初選落敗後亦沒有改變立場，且支持其他勝出初選的人士，並繼續宣揚其顛覆及煽動性的意識形態。馮又成立「加山傳播」，呼籲尋求國際社會制裁香港及中國官員。因此控方認為如讓馮保釋，他會繼續作出危害國家安全行為。

馮的代表大律師則解釋馮的公開言論只是競選期間的政治修辭，馮被捕後其Facebook專頁已關閉，故可確保他不會再干犯涉嫌危害國安的行為。律師又指馮在政壇上缺乏經驗，且影響力少，其獲得保釋不會危害到國家安全；杜官認為馮的言論不止是政治修辭，相反顯示他堅持宣傳其政治理念的決心，並認為沒有充足理由相信馮不會再犯危害國家安全的行為，故拒絕其保釋申請。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有14人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悦、余慧明及陳志全。其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、區諾軒、朱凱廸及尹兆堅共5人。另外，鄒家成曾經一度獲准保釋，但因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：HCCP 584/2021