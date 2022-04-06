資助房屋現炒風　議員倡限制轉讓　陳帆：有規定遏投機活動

一屋難求，但近年有市民不僅最快在第3年轉售已資助的出售房屋，而且轉售溢價更超過1倍。議員郭偉强今日(6日)在立法會亦提出相關質詢，指政府指會否考慮規定新落成的資助出售房屋單位不可在補地價後於公開市場轉售，他又指很多想成家立室的人被迫延遲計劃，亦有議員質疑房屋政策是否助人置富。運輸及房屋局局長陳帆強調，政府現有規定有助阻止投機活動，又指政府正壓縮建屋時間表，稱「隧道盡頭喺有光的」，社會不同人都有其發展機會。

議員郭偉强指政府會否考慮向轉售該類單位而大幅獲利的業主收取利潤分成。他又詢問政府會否探討引入漸進式按揭的可行性，以及更新供應該類房屋的機制。他又指現時抽居屋認購人數大增，加上政府房屋政策未追上，令真正想成家立室的人家庭延遲家庭計劃。

運輸及房屋局局長陳帆表示為有效阻止投機活動，房屋委員會早前宣布收緊居屋和綠置居單位的轉讓限制，業主在第二市場以不高於原價轉售單位的年期由2年增至5年，而在公開市場的轉售限制期限則由10年延長至15年。陳帆亦指市民轉售已資助的出售房屋，可促進二手居屋樓宇的運轉，為市場增加供應。另一方面亦可為業主增加轉投私人樓宇的機會，而合適的做法是訂立轉售限售，而非向獲利的業主收取利潤分成。

陳帆亦指香港房屋委員會亦已引入設計及建造的採購模式，預計年內為2個設計及建造的公營房屋項目招標，涉及共6千多個單位，以加快興建進度。至於是否探討引入漸進式按揭，降低按揭門檻，陳帆指前段的供款資金壓力雖然輕，但後期的供款壓力會大增。

另外，議員田北辰亦指究竟政府的房屋政策理念是「助人置業」，還是「助人置富」。陳帆未有正面回應問題，指過去都有市民出租未補價的居屋，令有居住需要的市民使用，而政府亦會盡快開拓土地，壓縮建屋時間表，而未來10年時間可興建33萬個公營房屋單位，指「隧道盡頭喺有光的」，又指社會是多元化的，轉售已資助的出售房屋亦是一個向上流動的機會。