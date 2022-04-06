鐵路滯後發展需要　議員斥當局空談北港島線

政府於《鐵路發展策略2014》中提出興建北港島線，以連接港鐵東涌綫和將軍澳綫，藉此分流過海客運量、減輕港鐵港島綫的負荷，改善港島東、西的連接。但時隔7年政府仍未就北港島線制訂施工時間表。另有指政府於去年年底大幅修改北港島線的設計走線。運輸及房屋局局長陳帆指鐵路項目涉及龐大的資源投資，政府需要審慎規劃，涉及複雜技術事宜等問題，當局正積極研究項目改進，會適時公布方案。多名議員對此表示失望，認為北港島線將遙遙無期。

梁熙認為當局只引述困難，對當年報告的目標視而不見，忘記北港島線目的是要改善港島線長遠負荷，質疑政府提出建設鐵路的困難，是否意味港鐵難以同一時間進行多項鐵路建設，是拖延北港島線8年的真正主因，希望當局進一步研究開放市場給海外及內地鐵路公司參與本地鐵路發展，分擔港鐵壓力，並為市場帶來良性互動。

陳帆回應指任何的鐵路計劃都是視乎交通需求，而現時港島線在繁忙時段仍然可以應付，當局會繼續觀察研究，並與港鐵保持溝通，有需要一定會向前推進。他又指工作量大並不構成主要考慮，因當下有不少鐵路研究正同時進行當中，若研究有清晰路線圖及時間表，會進行公眾諮詢。

議員陳學鋒及吳秋北同樣對局方回應表示相當失望。陳指本港鐵路滯後於發展需要，提到未來明日大嶼計劃需要北港島線疏導人流；吳則指，從局方回應可見，北港島線建設是選擇性、可有可無、遙遙無期，但現實港島交通需求大，認為當局要清楚回應是否會進行，並着局長在繁忙時段親自乘搭感受，又指港鐵是找藉口做不到，當局應要開放市場，讓其他地區參與鐵路發展。

陳帆表示，當局正因為要整合考慮明日大嶼及北部都會區的發展，認為需要在更廣闊高度去考慮整體規劃研究，重申不存在減緩步伐，又指鐵路發展不可超之過急。另又再三強調，港島線仍然可以支撐，自己亦曾親自嘗試乘搭感受，至於北港島線甚麼時候推進，他指當局任何前期願景會做足，但何時施工落實，仍然視乎整體需要。