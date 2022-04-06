立會三讀通過稅務寬減條例　陸頌雄被指發言離題　4度被打斷

立法會大會今日(6日)亦恢復以落實退稅措施的《2022年收入（稅務寬免）條例草案》的二讀辯論，最終條例在無人反對下，及過半數議員贊成下三讀通過。期間議員陸頌雄多次被指離題，最終主席梁君彥4度打斷其發言，並阻止其繼續發言。

議員陸頌雄發言表示支持該條草案，並指不少中小企經濟壓力很大，交的稅務亦很重，因此寬減的稅務有助減低經濟壓力，但他亦指利得稅過往的改動並不公平，期間被主席梁君彥打斷，指「要返來呢個辯論」，陸則指「多謝主席提醒」。

惟當陸發言至4分11秒時，再被梁君彥打斷，指其見解可在《財政預算案》中提出，陸亦回應「OKOK」，並指主席「可能唔喺太鍾意加稅」。其後陸繼續發言，而梁於1分鐘後再次阻止其發言，指「若繼續離題，將會停止你(陸頌雄)發言，惟陸似乎不太理解梁的意思，最終於6分33秒，被梁中止發言。

該條例草案旨在落實2022/23年度《財政預算案》建議的稅務寬減，政府預料在2022/23年度的收入會因而減少共143億港元。2022/23年度的《財政預算案》建議一次性寬減2021/22課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以1萬港元為上限。

有關扣減會在納稅人2021/22課稅年度的最終應繳稅款中反映，並將惠及201萬名薪俸稅及個人入息課稅納稅人，以及151,000個須繳稅的法團和非法團業務。政府表示該建議有助減輕納稅人的財政負擔及增加消費，同時讓企業保留更多資金。