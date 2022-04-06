劏房租管欠起始租金　政府指明年有數據再判斷

規管劏房租務管制的《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》在1月生效，但仍未設立起始租金遭人詬病。運輸及房屋局局長陳帆今日(6日)在立法會會議上指出，現時仍在蒐集資料，預計明年初回顧條例時，可按照數據推斷是否設立起始租金。另外，他指現時隔離設施數字多，完成抗疫使命後可轉為過渡性房屋。

議員鄭泳舜指出，有劏房租戶遭無理迫遷，疫情下更出現「一人中招、三戶確診」的情況，政府應進一步規管劏房及訂立政策目標，包括設立起始租金。陳帆交代指已有50人組成的專責小組執行工作，條例生效至今收到2170個查詢，指公屋到位，劏房就會改善。對於起始租金，他指當下年第一季有足夠資料作精準分析數據及回顧，屆時就可判斷起始租金。

另一議員吳秋北直指政府處理劏房情況令人失望，指出疫情下設立很多隔離中心，希望政府善用資源將其用作居住用途。陳帆回應指政府有心理準備，隔離設施在完善配套後可以長期使用，在完成其抗疫使命後可以用作協助不適切居所住戶。同時，他指出不少隔離設施欠缺部分設備，都需要改裝後才可讓市民入住，現時需先齊心抗疫。