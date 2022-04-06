政府3年內收回120公頃私人土地　元朗及北區居多　

本港房屋嚴重短缺，一直以來政府歸咎於土地供應不足，而近年政府提出北部都會區發展，大力推動各種發展項目，並引用《收回土地條例》(第124章)和其他適用條例，以收回私人土地作新發展區和公營房屋等。據發展局最新文件顯示，政府於2019/20至2021/22的3個年度內，已收回近120公頃新界私人土地作發展之用，當中大部分位於元朗區及北區，預計未來幾年收回的土地將高達700公頃。

政府於去年《施政報告》提出發展北部都會區，為加快收回私人土地作新發展區、公營房屋及其他公共用途，政府由2019/20至2021/22的3個年度內，引用《收回土地條例》(第124章)等其他適用條例，已收回近120公頃的新界私人土地作發展。當中大部分位於元朗區和北區，包括2019年12月為古洞北及粉嶺北新發展區第1階段收回的68公頃、於2020年10月在洪水橋／廈村新發展區第1階段收回的12公頃。

發展局表示，預計未來幾年會繼續為不同的發展項目收回的土地將高達700公頃，當中位處元朗區和北區的項目亦佔較大部分，例如有元朗南發展區，約150公頃、古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段，約110公頃、洪水橋／廈村新發展區其餘階段，約310公頃等，以及多個公營房屋項目。

至於新界北發展，即新田／落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮和文錦渡，及《發展策略》內的新土地發展建議，由於此類項目目前仍需進行研究，故其具體規劃用途、實施安排及收地範圍則有待確定，故不在未來數年收地的700公頃範圍內。