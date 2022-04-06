立會辯論改革扶貧政策　開徵新稅最低工資年檢掀罵戰

本港貧窮問題嚴重，疫情下貧窮問題更出現惡化。立法會大會今日(6日)恢復議員質詢，並就議員鄧家彪的「改革香港的扶貧政策和策略」議案進行討論。鄧指香港貧窮問題嚴重，儘管特區政府多年來不斷制訂扶貧策略，但執行力度不足，長者貧窮和在職貧窮問題明顯，社會貧富差距進一步擴大，造成香港深層次矛盾，促請當局改革扶貧政策及策略。

事實上，多位議員就此提出修正案，其中勞工界議員梁子穎提出，將最低工資改為一年一檢，並改善工資金額調整機制、向應評稅利潤達1億港元以上的高利潤企業，調升1%的利得稅稅率等。他發言時指應推動稅制改革，企業負上社會責任，建議開徵資產增值稅等，並用新增的稅收擺放在扶困政策上。

不過，議員陳仲尼發言時指他和所屬政黨對開徵稅項有保留，質疑梁未有評估對香港的經濟影響，強調香港要推動經濟復甦，但對稅制改革應持謹慎態度。議員盧偉國代表其所屬政黨反對吳秋北提出的部分修正案，包括反對制訂「基本生活保障線」量度基層基本生活開支，認為會為政策帶來巨大影響及財政承擔；並表示梁子穎的修正案太進取，對此表示強烈反對，稱梁提出最低工資改為一年一檢應勞資雙方商討及有社會共識，並指出劫富濟貧不能解決扶貧問題，應避免殺雞取卵，反指有意義扶貧要治標治本，創造流動機遇。

議員容海恩及鄧飛則提到貧窮兒童問題，容認為當局應加強幼兒托兒教育，貧窮兒童網上學習設備等配套，做到精準扶貧，並利用數據庫，如透過學校了解學生情況，從而根治貧窮問題。議員鄧飛指跨代貧窮問題嚴重，提到現時學生除學業之外，還有其他課外活動等，需要全方位學習，但對於清貧學生來說是輸在起跑線，未必有足夠資金支撐課外活動，認為要增加支援。