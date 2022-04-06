抗疫開支紓援措施增加　料本年度轉盈為虧　財赤563億

立法會秘書處今(6日)發表有關2022-2023年度財政預算案的《研究簡報》。簡報內指出，雖然2021-2022財政年度仍能錄得輕微財政盈餘189億港元，但由於第5波疫情令防疫抗疫開支和一次性紓緩措施均見增加，政府預期政府綜合帳目將於2022/2023財政年度錄得563億港元的赤字，是自2003/2004財政年度以來第二高的金額。

該報告指出，疫情相關的一次性開支某程度上導致近年政府開支膨脹，儘管財政預算案的預測顯示政府於中期將持續出現財政盈餘，但財政儲備僅維持在不多於16個月政府開支的水平，較諸2010年代遠多於20個月政府開支的儲備情況，令人關注本港公共財政狀況或不如以往充裕。

為刺激消費和減輕市民負擔，最新一份財政預算案提出新一輪電子消費券計劃，第一期款項將於明天(7日)發放。雖然該計劃可紓緩疫情對本港經濟的打擊，惟消費券在2021年對不同行業的提振作用參差，其中售賣中低價位耐用消費品的店舖如電器店及眼鏡店等似乎較能受惠，而食肆收益的整體影響則似乎甚微。

在收入方面，財政預算案提出差餉制度按「能者多付」原則實施累進徵收率，以及向大型跨國企業開徵本地最低補足稅，可望由2024/2025財政年度起增加政府收入。但即使推出上述措施，地價收入、印花稅和投資收入仍可能是政府愈來愈依賴的收入來源，財政狀況因而更容易受到本地經濟表現以外的其他各種因素影響，變得更波動。

佔本港約四分之一財政儲備的未來基金，預期會日益涉足更主動及多元化的投資，藉以爭取較高回報及為香港經濟帶來長遠利益。公眾很可能會關注未來基金的財務披露安排，以及其提升本港生產力和競爭力的成效。