通關未明　議員指不少英語教師索性離港　教育局：無實質理據

有議員關注學界的「以英語為母語的英語教師」（NET）情況，指疫情導致封關良久，不少英語教師因思鄉或家庭團聚等原因離港，另一方面學校難以聘請英語教師填補空缺，導致英語教師供求失衡。教育局今（6日）回覆時指，將離任或到港任教的決定歸因本地的強制檢疫措施，並無實質理據。

議員田北辰就NET（Native-speaking English Teacher）的情況向教育局提出書面質詢，根據局方提供數字，在2016/17學年至2020/21學年當中，上一學年，即2020/21學年的中學NET離職率為13%，創5個學年新高；而小學NET離職率最高的為2019/20學年，達16%，不過下一學年則下跌了5個百分點。

至於留任率方面，2020/21學年的小學NET留任率為過去5個學年最高，達86%；而中學NET的留任率則較上一學年下跌了4個百分點。留任率是該學年約滿後續約留任的NET人數佔該學年約滿的NET總數的百分率。

教育局局長楊潤雄指，由於NET的留任率和離職率一般於學年完結後結算，因此現階段未備有本學年和未來一個學年的數據。楊又指，從上述數據可見，NET的留任率和離職率大致穩定，現階段未見有供求失衡的問題。

楊續指，在NET計劃下，除了基本薪金外，合資格的NET同時可獲提供不同的附帶薪酬福利，包括特別津貼、旅費和行李津貼、醫療津貼、約滿酬金、現金留任獎勵等，有關的薪酬福利具相當吸引力，能夠鼓勵NET留任。為幫助有需要的學校挽留或聘用合適的NET，局方會酌情批准已屆退休年齡的NET延任，以及容許聘用臨時NET以填補空缺。

楊指，NET離任原因眾多，包括退休、與家人團聚、到其他國家任職或生活等；而NET是否來港任教的決定，應基於其不同的個人考慮。

他認為，將NET離任或是否到港任教的決定歸因於本地的強制檢疫措施，並無實質的理據。在過去兩年，雖然招聘工作受到全球疫情影響，但仍有足夠的NET填補空缺，而NET隊伍亦維持穩定。局方預期2022/23學年仍可招聘到足夠的NET滿足公營學校的需求。