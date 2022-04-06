李家超向特首請辭　下午5時30分會見傳媒交代

政府宣布，行政長官林鄭月娥今日(6日)收到政務司司長李家超的請辭，並已根據《基本法》第四十八條第五款呈交中央人民政府，李家超即時開始休假。李家超辭任政務司司長後，需要等待國務院批准及免職。李家超稍後下午5時30分在政府總部會見傳媒，消息指他日內正式宣布參選特首。

李家超現年64歲，於1977年加入香港警務處，以見習督察出身，2012年加入「熱廚房」出任保安局副局長，並於2017年出任保安局局長，及至去年6月底接替張建宗出任政務司司長。

在警隊工作歷程中，他於1997年7月晉升總警司，2003年5月晉升警務處助理處長，2007年1月晉升警務處高級助理處長，2010年9月晉升警務處副處長。他在歷任警隊多個不同部門，包括刑事部助理處長、刑事及保安處處長，以及副處長(管理)。

李家超於2012年9月起出任保安局副局長，其後於2017年7月起加入林鄭月娥新班子，擔任保安局局長，是香港歷史上第一個警隊出身的保安局局長，並於去年6月25日升任政務司司長。

第6屆特首選舉提名期本周日(3日)展開，現任特首林鄭月娥翌日(4日)宣布不會參選，結束42年的公務生涯。