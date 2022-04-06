數千具遺體待處理　部分屍身腐爛　議員促加快火化

疫情下大量染疫者離世，業界推斷現時仍有數千具遺體未下葬，需時2至3個月處理，促政府改善冷凍櫃設備以防遺體腐化。殯儀業商會理事長郭凱邦今(6日)接受東網查詢時透露，近日接收的遺體不時出現腐爛的情況，有機會是與冷凍櫃在上周高溫下「日曬雨淋」有關。議員則指現時遺體火化時間過長，促當局加快火化程序。

郭凱邦指出，若屍體存放在公眾殮房或醫院的專門設施中，遺體通常並不會出現問題，惟現時政府在富山殮房外加設凍櫃，相關的貨櫃在天氣回暖時在陽光下暴曬，或會影響儲存的效果，嚴重者令遺體腐爛，家屬會感到憂心。他又提到在處理遺體時，冷凍的時間的長短並不會影響遺容整理，惟若遺體的面容已腐爛，遺容整理的情況或未如理想，甚至完全無法上妝。

郭認為，政府可以在冷凍櫃頂安裝簷篷，並把貨櫃的溫度降至攝氏2至3度，以降低天氣對貨櫃的影響。他又提到，雖現時處理遺體的時間未能回復到往日速度，但若文件及相關處理工作順利，家屬多可在1至2周內完成後事，惟不少家屬在處理後事時受到不同的限制，例如殯儀館的租期或家屬的日程等。

郭預計，現時香港約有數千具遺體仍未處理，若染疫死亡的數字呈下降趨勢，應可在2至3個月內完全處理。問及可否加快程序，他則表示業界的前線人手有限，全港亦只得約60輛靈車，兩者皆難以在短時間內增加，「啲人唔識做就唔識做，要時間學，靈車訂都要幾個月」，又形容現時社會對殯儀業的需求已超出負荷，業界「只可以默默咁做」。

議員梁熙指出，近期有收到市民的求助，指到殮房認領遺體時先人的面容已出現嚴重浮腫，甚至「變咗(樣)」。據他了解，上月殮房的壓力大增，令部分遺體需要放在室溫環境或是沒有冷凍設備的貨櫃，雖殮房已訂購大量冰塊，但相信對遺體的存放亦有影響。

梁又提到，現時有不少家屬反映，火化的程序由以往約2日，延長至現時需要逾10日才可取得骨灰，「未攞到骨灰，件事未了結，家屬都會難受」。他認為，現時香港的火化設施已供不應求，建議食環署加火化爐以及借用私營火葬場的設施，不要「後知後覺」待情況惡化再處理。