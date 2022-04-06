李家超首引社團條例禁民族黨　兩次凍結黎智英及壹傳媒資金

由警隊出身的李家超，於2012年加「熱廚房」出任保安局副局長、後升任保安局局長，及至去年中更升任政務司司長。在問責班子任內，他亦處理過不少重要事件，包括推行高鐵香港段西九龍站「一地兩檢」、禁止香港民族黨運作、推動修訂《逃犯條例》等，亦曾兩次凍結涉違《港區國安法》壹傳媒黎智英及該集團董事涉罪行相關的資金。直至近年抗疫，他亦擔任重責，多次與內地舉行疫情對接會議，包括討論通關等事宣。

李家超在任保安局局長期間處理多項政治爭議事件，包括於2017年主理「一地兩檢」，他指於西九站設計下，不會有人在港方不知情下，無故被帶進內地口岸區。另外，他於2018年帶團到新疆考察反恐設施，並指新疆的反恐經驗值得香港參考。同年他亦首次引用《社團條例》禁止香港民族黨運作，指若其目的是港獨的話，以任何名義都與今次事件無分別，政府會以實際情況及證據採取行動。

他在2019年推動修訂《逃犯條例》風波擔任重要角色，當時他指修例除了處理台灣殺人案外，同時要堵塞漏洞，形容香港「鴕鳥了22年」。至於修例風波引起社會連串質詢，他在立法會否認「7.21」事件「警黑勾結」的指控，並多次高調指香港已「亮起恐怖主義活動警號」，要求警隊等準備和檢視反恐應變計劃。

對於警方國安處於去年1月6日先後拘捕55名參與民主派「35+」初選的人士，涉嫌違反《港區國安法》，時任保安局的李家超批評涉案人士圖謀以歹毒計劃癱瘓政府，令政府不能履行其職能，是真正有組織和計劃令香港陷入萬劫不復的深淵。他在任內亦主張改善免遣返聲請的問題，立法會亦通過《2020年入境（修訂）條例草案》，他稱政府一直有決心處理免遣返聲請問題。

在《港區國安法》實施後，他先後多次採取行動，包括2次凍結壹傳媒資產，分別在2021年5月首次根據《港區國安法》實施細則，凍結涉違反《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結；而在6月份，警方拘捕5名壹傳媒集團董事涉嫌違反《港區國安法》，被捕的5人涉及3間《蘋果日報》出版和網上業務公司董事和負責人，因此凍結與罪行相關涉款1,800萬港元，李亦形容該筆資產為「黑錢」，強調凍結涉嫌犯罪分子財產是國際公認做法。

而在2020年8月美國財政部宣布制裁11名「損害香港自治」的中港官員，李家超亦榜上有名，他回應稱維護國家安全是天公地義的事，美國想用所謂制裁作恫嚇，不會得逞。

及至去年6月25日，李家超升任政務司司長。近年在疫情肆虐下，他亦擔起防疫及抗疫重任，多次與內地進行疫情防控工作對接會議，包括於2021年9月26日，率團到深圳與內地專家就進行首次對接會議，而今年2月12日，他亦交代與內地應對疫情的「對接」工作及指明各局長分工。