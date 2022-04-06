香港入境後覆檢驗出新冠　五旬漢已打3針屬二度感染

再有3人入境澳門後確診，其中1人曾於2月中招，被列為殘餘病毒二度感染(復陽)個案！當地應變協調中心今日(6日)表示，該名二度感染患者為50歲男子，已接種3針新冠疫苗，他本周日(3日)下午3時從香港乘金巴返回澳門，入境時沒有驗出新冠病毒，惟昨日(5日)覆檢後證實中招，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療，個案不列入當地統計。澳門至今已錄得82宗確診個案及70名無症狀感染者。

另外2名患者分別自英國及香港返回澳門，其中，香港入境的病人為76歲男子，沒有打針，並有香港發出的疫苗接種醫學豁免證明書，並否認既往感染史。他同樣於昨日下午3時在香港乘搭金巴出發，持有效非染疫證明，但入境澳門時被驗出病毒，已安排隔離治療。

而英國飛抵澳門的病人為47歲女子，她在上周一(3月28日)在英國進行的檢測沒有驗出病毒，上周三(3月30日)乘坐SQ317號航班(座位23D)由倫敦前往新加坡，同日再由新加坡乘坐TR904號航班(座位38C)抵達澳門，入境時檢測同樣沒有染疫，並送往金寶來酒店進行醫學觀察。患者上周四至本周一(3月31日至4月4日)期間每天檢測亦沒有中招，惟昨日覆檢證實確診，同樣須隔離治療。