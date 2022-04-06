今增2777確診　包括7輸入病例　快測平台佔1288宗

第5波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(6日)新增1,489宗經核酸檢測確診個案，另有1,288宗經快速檢測呈報個案。換言之，本港新增2,777宗確診個案，當中包括7宗輸入病例。第5波至今累計個案共1,167,960宗。另外，再多111名確診患者離世，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，其中84名患者昨晚(5日)病逝，包括40名死者來自院舍。

今日的7宗輸入個案中，有2宗是機場臨時樣本發現確診，該2名患者昨日從比利時、加拿大抵港；其餘5宗則從檢疫酒店發現確診，當中3人在隔離第5天染疫，他們在上周四(3月31日)乘搭EK384，分別從泰國、巴林、阿聯酋來港，另外2人則於隔離第4天發現染疫，分別於上周五(1日)從阿聯酋、日本抵港。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，經分析第5波疫情數字，本港疫情在3月初達到高峰，而現時確診宗數有下降趨勢，惟疫情水平仍有波幅，擔心假期人流再次密集，或有反彈風險，呼籲市民減少不必要聚集。

歐家榮補充指，現時流行病學追蹤主要透過2個網上平台收集患者資料，目前處理個案方向仍以及早隔離、安排密切接觸者家居檢疫。由於確診宗數多，盼患者經問卷提供資料，待個案數字回落後，當局或透過資料安排進行強制檢測。