添111名確診者病亡　第5波疫情共錄8247名死者

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(6日)公布，死亡個案新增111宗，第5波疫情至今共錄8,247名死者，病死率為0.71%，年齡介乎11個月大至112歲，有67.2%從未打針，21.4%已打1針，11.4%已打2針或以上。

死亡個案方面，其中有84人為昨日(5日)離世，包括53男31女，年齡介乎43歲至102歲，當中有40人來自院舍，有50人無打針、有21人已打1針、11人已打2針、2人已打3針；當中有77人為60歲以上長者。

昨日有3人為較年輕死者，包括第一名43歲患者本身曾腦神經出血，腦幹受損需使用呼吸機，3月12日發現有確診，曾處方不同藥物。第二名59歲患者，長期病患，有高血壓、晚期腎衰竭，有心臟病，今次入院最主要是因為洗血期間氣促。第3名59歲男患者，長期病患，有肺癌，已擴散至腦及骨。

他指出，疫苗接種是減少死亡重要手段，當局已達成第一階段目標，即3月18日前在全港1,100間院舍接種第一劑疫苗，至4月5日已接種第一劑人數逾44,700人，部分院友因曾確診不宜接種，稍後會再接種。安老院舍及殘院在3月的覆蓋率是54%及69%；第二階段會在4月15日前安排醫療機構等，至少2次到訪院舍接種第2針及第3針，又會再為曾確診人士接種第1針。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共有10,068名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。他續指，過去24小時新增13名病人情況危殆，目前有8人情況嚴重，74名危殆病人於深切治療病房留醫。

另外，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，第5波疫情至今共錄得116萬宗確診，包括快速抗原測試平台呈報個案，連同每天經核酸檢測個案去分析，看到本港疫情由3月初達到高峰後有所下降，過去3天錄得為3,000宗水平，數字仍然很多，又相信市民在近日假期或有較多活動，希望公眾減少聚會。