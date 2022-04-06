巴西進口冷藏牛內臟包裝帶新冠　屯門倉庫410公斤貨全銷毀

牛內臟有新冠！食物環境衞生署食物安全中心早前從一批共19箱、共約410公斤由巴西經海運進口的冷藏牛內臟抽取3個樣本進行檢測。食安中心今日(6日)表示，收到衞生署的病毒檢測報告，指1個進口冷藏牛內臟包裝樣本，經預防性檢測被驗出帶有病毒。

該批牛內臟進口後一直存放於屯門一倉庫，沒有流出市面。食安中心得悉檢測結果後已巡查有關倉庫，並要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的牛內臟全部銷毀。中心亦會加強對同類產品的檢測。

為防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，食安中心已自去年年中開始，加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家/地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝。至今已抽取超過3萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測。除上述樣本外，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本，以及今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本驗出病毒。

食安中心會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並沒有驗出病毒才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。