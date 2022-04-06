政界指李家超維護國安夠「硬淨」　無既得利益集團轇轕

政務司司長李家超宣布計劃參選特首。政界和學者均指李為人「硬淨」、有擔當，尤其在黑暴和其後的抗疫上，展現領導才能；加上李沒有政治派系的背景及既得利益集團的轇轕，因此有利於履行對中央的責任及推進改革與創新。

行政會議成員、商界議員林健鋒指李家超熟悉政府運作，為人有承擔，勇於面對和解決難題，無論是2019年的社會事件或新冠疫情，李均充分發揮領導才能，形容李在維護國家安全工作「硬淨」。

林指李自升任政務司司長後，一直與社會各界，形容李有傾有講、合作無間，亦細心聆聽並跟進各方訴求。他又希望下屆政府致力團結香港各界，重振經濟，吸引及挽留人才，推進維護國家安全的後續工作同時，解決社會深層次問題。

另一議員陳曼琪表示，觀乎李家超於2019年反黑暴和其後的抗疫表現，認為他能堅定维護國家安全，堅定全面貫徹落實一國兩制，是帶領香港融入國家發展大局和維護香港長期繁榮穩定的第6屆行政長官好人選。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央對下任特首的要求，包括對中央忠誠、能夠與中央保持一致、能夠團結爱國力量、熟悉政府運作、有膽識、擔當及魄力維護國家及香港的安全；推動香港的制度與政策的改革和創新，克服既得利益者的阻撓，從而加快香港融入國家發展大局等。

劉指李家超的最大優勢，是他在平息暴亂過程中表現的沉着和勇氣，沒有政治派系的背景及既得利益集團的轇轕，也沒有對現行政策的執着，因此有利於履行對中央的責任及推進改革與創新。

被問及若由中央替李家超籌組班底，是否體現全面管治權及李在組班上又有多大話語權，劉指主要官員一向由中央任命，要向中央負責，所以中央有權有責參與組班過程，但相信一定會參考和尊重特首的意見。