特首辦薪酬預算逾6千萬　官邸家居服務佔550萬

新一年度的財政預算案已出爐，各政策局逐步回覆議員就開支預算提出的面問題，其中有議員問及行政長官辦公室的總薪酬開支，特首辦回覆指常額職位於過去5個年度並沒有變更，而未來1個年度預計也沒有變更，而2022/23年度的總薪酬開支為約6700萬港元，包括特首官官邸家居服務，涉款550萬港元。

議員李梓敬查詢行政長官辦公室的編制為何；過去5年行政長官辦公室用於制定和協調政策、籌劃公務和社交活動、統籌公共關係策略及管理附屬設施的人手及開支為何；以及過去2年行政長官辦公室用於對抗新冠肺炎疫情而招致的實際開支為何。

特首辦回應稱，特首辦設有5個首長級常額職位及98個非首長級常額職位，這些常額職位於過去5個年度並沒有變更，而未來1個年度預計也沒有變更。首先，在負責政策統籌、行政長官公務活動策劃及安排、新聞及公共關係工作統籌方面上，設有5個首長級職位數目及7個非首長級職位數目，薪酬開支預算分別為約1080萬港元及1047萬港元。

開支亦包括行政長官官邸家居服務，有20名非首長級職位數目，涉款550萬港元，以及涉款約360萬港元的駕駛服務。而所有人員的總薪酬開支為約6700萬港元。另外，行政長官辦公室指沒有就對抗疫情開支設立獨立帳目，因此未能提供相關資料。

立法會財務委員會將於4月8日及11日至14日的5天期間舉行21節特別會議，進行審核開支預算工作，確保政府所要求的撥款，不會超過執行有關政策或措施所需的款項。