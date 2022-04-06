多7人打針後2周內離世　專家評估與疫苗無關

再多7人接種新冠疫苗後死亡！衞生署今日(6日)公布，截至本周日(3日)晚上11時59分的過去1周，署方共接獲40宗涉及曾打針人士的異常事件報告，當中包括7宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，個案涉及5男2女，年齡介乎58至93歲，均沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起；同時沒有涉及3至15歲青少年打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。另外，至今接獲的非死亡異常事件個案大部分為較輕微的個案

根據醫管局資料，上月7日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有686.2宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有49.8宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有16.2宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.8宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有71.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有9.7宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

過去1周本港市民合共接種了約1,525萬劑新冠疫苗。已接種最少1劑疫苗的市民約653萬名，佔全港12歲或以上人口的92.2%。衞生署共接獲7,291宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括94宗涉及曾經於離世前14天內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。