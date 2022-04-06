主教山百年配水庫險被拆　發展局認不足　擬納第7期活化計劃

深水埗主教山配水庫險被清拆一事引發軒然大波。發展局於去年1月成立獨立工作小組調查事件，檢討報告於今日(6日)出爐。該局承認水務署及古物古蹟辦事處處理事件存有不足，並將採取5項短中期改善措施，又指考慮到公眾對配水庫的導賞團反應熱烈，未來將提高遊覽人數，同時會研究配水庫長遠保育及活化方案，包括將其納入第7期「活化歷史建築伙伴」計劃。

水務署於去年開展深水埗配水庫公眾導賞團，但目前因應疫情已暫停。發展局指公眾可透過360度虛擬導覽，在網上瀏覽配水庫和欣賞其內部結構，同時參考公眾在參與導賞團後提出的意見，會考慮將配水庫納入第7期「活化歷史建築伙伴」計劃，透過公開的機制選出活化方案。翻查資料，水務署於去年12月15日起，推出為期6個月，即至今年6月14日的公眾導賞團。

檢討報告指出，水務署與古蹟辦在事件中的溝通存有改善空間，認爲古蹟辦及水務署未有「各自多行一步」，否則拆卸前配水庫的決定或可適時獲重新檢視。此外，員工認知不足亦為另一問題，水務署職員對文物保育缺乏認知，古蹟辦職員亦未有以格外審慎的態度，向水務署索取進一步資料。

報告提出短期及中期改善措施，以避免同類事件再發生，包括修改相關技術通告及發出新技術指引，闡述工程代理及古蹟辦處理具潛在文物價值的項目(包括地下構築物)的詳細要求；定期舉辦聯合研討會，改善部門之間的溝通，及提高員工對潛在文物的認知，以及透過保育歷史建築基金，就不屬於建築物或構築物的項目展開研究，以探討合適的處理方法。