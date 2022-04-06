政Whats噏：入境處落力為民　無懼風雨清走方艙醫院積水

入境處除咗應付日常嘅繁重工作外，亦都抽調人手管理青衣、新田、洪水橋3個社區隔離設施(方艙醫院)。入境處人員一直心繫市民，即使遇到狂風大雨，人員都緊守崗位，上下一心清走積水，仲每日依時為市民送上溫暖嘅飯菜。相信入住3個隔離設施嘅市民，都可以感受到入境處窩心體貼嘅一面。

踏入風季雨季，天氣變幻無常，入境處人員依然不懼風雨緊守崗位，為市民提供24小時全天候嘅貼身服務。喺入境處最新嘅宣傳片可以見到，入境處人員喺滂沱大雨下，涉水密密清走積水。入境處亦都積極同方艙建築商中國建築商討對策，喺惡劣天氣下作出迅速應變，例如加設行人過路板、用大型抽水器同沙包快速疏導雨水。

事實上，入境處一直不遺餘力協助港府抗擊疫情，由早期封區強檢行動、個案追蹤到依家管理社區隔離設施，在軟硬件上都全力配合。入境處管理嘅3個社區隔離設施，有超過2,300間房，可以容納大約8,000人。入境處最高峰有超過900名人員喺隔離設施輪班工作，24小時為入住嘅市民服務。