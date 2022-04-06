「洪門宴」6食客收7張罰款通知書　其中3張涉違口罩令

今年1月轟動全城的「洪門宴」，多名高官議員需要送檢。食物環境衞生署今日(6日)公布位於灣仔1間餐飲處所舉行的宴會活動中，懷疑違反法例的調查結果，並表示已向該餐飲處所發出傳票，以及向6名顧客合共發出7張定額罰款通知書。

上述7張定額罰款通知書當中，有4張涉及違反第599F章的適用指示有關使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼的規定，另外3張涉及違反第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》有關佩戴口罩的規定，全部個案的定額罰款已全數繳交。

此外，根據第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》當時適用的指示，該餐飲處所負責人涉嫌沒有張貼顯示「特定範圍D區」的正確平面圖及有關每小時換氣量的適當告示。食環署已向該餐飲處所發出傳票，案件排期於4月22日在法庭聽取答辯。

食環署表示，傳媒於1月上旬廣泛報導灣仔一間餐飲處所宴會活動中懷疑有人違反《預防及控制疾病條例》附屬法例的適用指示及其他法例，事件引起廣泛關注。食環署基於公眾利益考慮，在獲悉該宴會活動中有人可能違例之後，立即採取行動展開調查。