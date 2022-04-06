Kinder「出奇蛋」疑受沙門氏菌污染　食安令停售回收

復活節將至，「滿足你3個願望」的Kinder(健達)「出奇蛋」，卻可能受致病菌沙門氏菌污染！食物環境衞生署食物安全中心今日(6日)表示，涉事的比利時朱古力產品曾進口本港，食用後可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，由於相關產品曾進口本港，食安中心呼籲市民不要食用，而有關進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收。

涉事產品屬品牌健達的「Egg Hunt Kit」(奇趣蛋)，來源地為比利時，每包淨重150克，最佳食用日期是2022年8月21日，本地進口商為「City Super Limited」。

食安中心早前透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局發出通告，指有健達產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。得知事件後，中心隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。

中心初步調查發現，該通告提及的產品並沒有在香港出售，惟其後得悉愛爾蘭食品安全局再發出通告，擴大回收範圍至涵蓋更多健達產品。中心再與主要進口商和零售商跟進，發現上述產品曾進口本港。