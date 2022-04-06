過去3個月圍封強檢310次　公務員「中招」逾4.3萬宗

疫情持續，政府繼續進行圍封強檢行動，冀截斷傳播鏈。當局書面回覆議員就預算案的提問，指本年1月1日至4月4日期間，政府在全港各區進行了約310次「圍封強檢行動」，另指43,971宗公務員染疫個案，當中以警務處佔最多，依次是食物環境衞生署及康樂及文化事務署。

公務員事務局在回覆中指出，自2月底起，政府擴大圍封強檢行動，加大力度動員，陸續動用九個政策局和旗下40個部門的人員參與。每次行動所需動員的人手會視乎該次受限區域的大小、持續時間和受影響的居民人數等因素而定。一般而言，每次行動所動員的人數介乎150至450名政府人員。

參與圍封行動的人員主要屬文職同事，縱使絕大部分都是在完成自己所屬崗位的工作後，再逾時工作參與圍封行動，當中例如政務職系及專業職系同事，並不會獲發逾時工作津貼，只會獲補假作為逾時工作補償。

被問及公務員確診個案，當局統計由2020年7月中至2022年3月28日，政府僱員疫共有個案43,971宗，其中以警務處最多，高達7,449宗；而食物環境衞生署有2,677宗；康樂及文化事務署則有2,185宗。

當局指在2020年起，政府鑑於疫情日趨惡化，推行政府僱員特別上班安排。各部門會採取各項針對性措施以減少社交接觸；舉行視像會議以減少實體會議等；政府亦會為參與前線抗疫工作的人員提供合適及足夠的保護裝備及措施。