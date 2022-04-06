5個年度流失逾4萬公務員　試用期完結前離職逾4千人

現時公務員團隊逾19萬人，公務員事務局指在在2016-17至2020-21的過去5個年度，公務員共流失41,771人，而公務員離職的原因大多是退休及辭職，在試用期完結前離職的人數亦有4,736人。

當局回覆議員有關財政預算案的書面問題，指在2016-17至2020-21的5個年度，公務員流失分別為7,793、8,616、8,557、8,311及8,494。與該年度開始時實際人數相比，流失率分別為4.7%、5.1%、5.0%、4.8%及4.8%。

在試用期完結前離職的人數，在2016-17至2020-21的過去5個年度，分別為699、899、1,013、1,038及1 087，佔該年度公務員流失人數的百分率分別為9.0%、10.4%、11.8%、12.5%及12.8%。

至於連續服務滿10年但尚未年屆正常退休年齡而離職的人數，在2016-17至2020-21的5個年度，分別為315、331、364、381及560，佔該年度公務員流失人數的百分率分別為4.0%、3.8%、4.3%、4.6%及6.6%。

為填補空缺，各部在2020-21年度受聘的公務員人數為11,576，當中包括直接聘任及在職轉任。