港府已留2.28億元籌備特首選舉　料早前押後涉半億開支

港府早前為讓路「全民檢測」，引用《緊急法》押後第六屆行政長官選舉，至5月8日舉行。選舉事務處回覆立法會特別財委會查詢表示，押後選舉涉及的額外開支，初步估計達5,000萬港元，而處方已在2022至23年度預留2.28億港元，籌備及進行特首選舉。

選舉事務處指出，行政長官選舉的籌備工作已於2020至21年度展開，且橫跨超過1個財政年度，並已花費8,500萬港元，而當局在本財政年度已預留2.28億港元撥款，當中1.51億港元會用於租用場地、投票站及交通費等開支。

處方續稱，有關數字仍未計算押後選舉而產生的額外開支，初步估計押後選舉涉5,000萬港元，該處會透過調配資源，以及已預留撥款去應付。

政府引用《緊急法》，將原定3月27日舉行的特首選舉，押後至5月8日，以舖路進行「全民檢測」；而提名期亦將由本月20日至3月5日，改為4月3日至4月16日。惟「全民檢測」至今未能得以舉行。