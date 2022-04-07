因節流及獲額外資助　平機會新一年度減少350萬撥款

過去3年，平等機會委員會(平機會)所涉及的整體開支(包括人手開支)分別為2,659萬港元、2,773萬港元及3,318萬港元，而2022-23年度的開支預算則為3,051萬港元，較上年度的原預算減少2.6%，即約350萬港元。

減少撥款的主要原因包括，按2021-22年度財政預算案提出的政府節流計劃而減少的1%經常撥款；自2019-20年度起，政府每年提供200萬港元、為期3年的限時撥款予平機會就加強種族共融及少數族裔平等機會舉辦宣傳活動。該筆撥款在2022-23年度完結；以及政府在2021-22年度向平機會發放約27萬港元的一議次性撥款，用以改善其資訊科技系統及會設備，該筆款項在2022-23年度不再撥備。另外，2022年3月，政府已向平機會提供一筆額外500萬港元的撥款，供其於未來兩個年度用作推廣少數族裔的平等機會及其他的運作需要。

有關公民及居民身份歧視的問題，當局指正與平機會積極研究如何加強反歧視條例就內地來港人士可能遇到歧視和中傷方面的保障，目標是爭取在現屆政府任期內訂下未來的工作路向。至於年齡歧視方面，平機會將就如何應對有關問題進行內部研究。

另外，在2021年1月至12月期間，平機會接獲353宗性別歧視投訴、489宗殘疾歧視投訴、39宗家庭崗位歧視投訴、100宗種族歧視投訴。而平機會在2021年批出的法律協助申請個案數目為11宗，當中沒有個案需要外聘律師出庭或提供法律意見。

關於平機會「在6個月內完成處理投訴個案」的服務表現指標，在2022年預計可達指標為80%，而低於2020及2021年的比率，主要是因為疫情較為嚴峻，所以預計需要較長的時間處理個案。然而，2022年的計劃指標仍較基本的服務表現目標，即75%為高。