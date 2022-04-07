疫情衝擊再培訓局數度停課　下周一起將分階段恢復面授課堂

本港疫情稍為緩和，僱員再培訓局(下稱:再培訓局)昨日(6日)宣布將於下周一(11日)起，分階段恢復面授課堂和各項服務。另外，亦會視乎疫情發展，計劃於4月25日起恢復開辦所有課程的全新班別，以協助有需要的市民。

再培訓局稱，在平衡保障公眾健康利益及為市民提供培訓機會的大前提下，會於首階段先恢復在暫停面授課堂前尚未完成的班別，並視乎疫情發展，計劃於4月25日起恢復開辦所有課程的全新班別，同時亦會繼續推行網上學習安排，在適用情況下以網上及面授課堂的混合模式授課，現時所提供的網上課程共約400項。

再培訓局指，所有開辦面授課堂的培訓機構已遵守健康指引，並嚴格執行一系列預防感染措施，以保障學員、相關人士及公眾的健康。至於個別培訓機構則會按其運作情況，調整及決定復課安排，最終安排以培訓機構的最新公布為準。

此外，位於小西灣的再培訓局辦事處接待處及熱線、「實務技能培訓及評估中心」、「ERB服務中心」、「樂活中心」和「陪月一站」辦事處服務亦同於下周一(11日)恢復正常。