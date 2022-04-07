打工仔壓力爆煲　77%有自殺念頭　部分人每周工時逾60小時

第5波疫情重創本港經濟，不少企業陷入困境，打工仔迫放無薪假、減薪，甚至裁員情況屢見不鮮。有見及此，有招聘網站進行調查發現，疫情下本港「打工仔」的平均工作快樂指數，若以10分為滿分，僅得4.5分，反而工作壓力指數卻高達6.9分，其中逾81%受訪者過往3個月曾出現「暴力傾向」，近78%更有「自殺念頭」，情況不容忽視。

本地求職網站於2月份以網上問卷形式，分別收集了共1,957份來自24個行業的打工仔問卷調查，發現達64.1%受訪者的每周平均工作時數為40至49小時，若以5天工作制為例，即他們每天工作的時數約8至9.8小時，其中更有7.8%受訪者的每周平均工作時數多於60小時。

調查又發現，上班族平均工作壓力指數高達6.9分，當中1,593名受訪者於過往3個月曾出現「暴力傾向」；1,525人出現「自殺念頭」，以及1,496人曾「手震」；至於曾出現情緒問題的受訪者，只約11%有詢問醫生意見，可見香港上班族的工作及生活壓力非常大。

至於各階層受訪者的工作快樂指數普遍只得4至5分之間，其中年齡介乎「31至40歲」為4.32分；具備「大專及文憑」則為4.23分；職位為「普通員工」卻得4.33分；平均月薪相等或低於1萬港元為3.92分；每周工作時間等於或多於60小時的則有4.33分，其工作快樂指數較低。

相反，擁有「博士」學歷的可達5.89分、職位級別為「管理層」亦可達5.11分；每月薪酬達40,001港元至50,000港元的上班族同時亦有5.11分；至於每周工作時間等於或少於39小時為5.22分，可見其工作快樂指數較高。

能否保住工作崗位，以及工作未來前景，對員工的心情亦能造成很大影響，調查發現56%年齡高於50歲及61%自僱人士，最擔心在疫下失去工作；相反年齡介乎18至30歲，及專業職系受訪者當中，是最不擔心失業的一群。另外，擁有大專及文憑或以下學歷的受訪者，擔心失業的人數較高；相反，具備大學學位以上學歷的受訪者，普遍較少擔心失業。