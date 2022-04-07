東方日報A1：李家超辭職等入閘　特首選戰一觸即發

第6屆行政長官選舉正式掀起戰幔。港府昨日宣布，行政長官林鄭月娥收到政務司司長李家超的請辭，並已根據《基本法》第48條第5款呈交中央人民政府，李即時開始休假，並等待國務院批准及免職。相隔兩個半小時後，李在政府總部會見傳媒，證實已向特首遞交辭職信，辭任政務司司長一職，明言若在中央批准辭職後，將準備參選第6屆行政長官選舉。換言之，李正等待入閘，亦是首名由警隊出身的人士參選特首。

李家超或辭職參選的消息瘋傳數天後，他昨日終於向林鄭請辭，並會見記者。李家超感謝林鄭在2017年委任他擔任保安局局長，以及在2021年委任其為政務司司長。他又感謝問責團隊官員、共事過的公務員同事以及香港市民，指以公務員身份服務市民超過40年，感到榮幸，並將會開始休假，若辭職獲得中央人民政府批准，將準備參選下一任行政長官選舉。在簡短的發言後，沒有回應傳媒提問。

現年64歲的李家超，於1977年加入警務處，以見習督察出身，其後一路晉升至警務處副處長。2012年李家超放棄英籍加入問責班子，出任保安局副局長，任內處理過反修例事件以及多宗《港區國安法》的案件。並於2017年出任保安局局長，是香港歷史上首名警隊出身的保安局局長，及至去年6月底接替張建宗出任政務司司長。

事實上，政務司司長一職向來是行政長官接班人的搖籃，過去就有4名政務司司長辭任參選，而由誰接任因李家超辭職而出現的政務司司長空缺，亦惹起外界關注。

前特首董建華在2005年3月10日以健康理由宣布辭職後，隨即由時任政務司司長的曾蔭權出任署理特首，曾於同年5月宣布競逐特首，同時辭去署理特首及政務司司長的職務。署理特首一職由時任財政司司長唐英年接任，政務司司長則由房屋及規劃地政局局長孫明揚暫代。曾蔭權亦在2007年競逐連任。

及至2011年9月，唐英年辭去政務司司長一職，宣布競逐第4屆特首，由原政制及內地事務局局長林瑞麟擢升為政務司司長。至於2017年第5屆特首選舉，時任政務司司長林鄭月娥及財政司司長曾俊華均辭職參選，同時出現兩名司長空缺，其後由勞工及福利局局長張建宗出任政務司司長，時任發展局局長陳茂波出任財政司司長。因此，此次李家超辭職，料其職務由現時的財政司司長陳茂波頂上。

對李家超宣布計劃參選特首，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央對下任特首的要求，包括對中央忠誠、能夠與中央保持一致、能夠團結愛國力量、熟悉政府運作、有膽識、擔當及魄力維護國家及香港的安全；推動香港的制度與政策的改革和創新，克服既得利益者的阻撓，從而加快香港融入國家發展大局等。劉指李家超的最大優勢，是他在平息暴亂過程中表現的沉着和勇氣，沒有政治派系的背景及既得利益集團的轇轕，也沒有對現行政策的執着，故有利於履行對中央的責任及推進改革與創新。

被問及若由中央替李家超籌組班底，是否體現全面管治權及李在組班上又有多大話語權，劉指主要官員一向由中央任命，要向中央負責，所以中央有權有責參與組班過程，但相信一定會參考和尊重特首的意見。