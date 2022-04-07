倡能源效益標籤計劃增3產品　環境局料年慳約1.6億度電

政府在2021年10月發布了《香港氣候行動藍圖2050》，以「淨零發電」、「節能綠建 」、「 綠色運輸」和「全民減廢」為四大減碳策略。環境局表示，會持續檢討強制性能源效益標籤計劃，並最新建議把發光二極管(LED)燈、氣體煮食爐及即熱式氣體熱水爐，3類產品納入涵蓋範圍，料每年可節省能源約約1.6億度電。

在強制性能源效益標籤計劃下，本港供應的訂明產品均須貼上能源標籤，使消費者得知有關產品的能源效益表現。計劃至今涵蓋8類電器產品，佔住宅總能源的使用量約50%，每年可節省約9.3億度電。

另外，根據最新立法會文件，政府的目標是在2050年或之前，將商業樓宇的用電量較2015年減少30%至40%，以及住宅樓宇用電量減少20%至30%，並在2035年或之前達到以上目標的一半。

政府於2021年頒布《建築物能源效益守則》2021年版全面提升能源效益標準，結果反映該守則的節能效果較2015年版整體提升超過15%，估計對比2015年比較，可在2035年為本港建築物每年節省約47億至53億度電。