港鐵站現人龍領消費券　八達通機嘟到故障　市民斥派錢都衰過人

第一期消費券今(7日)起派發，惟深水埗港鐵站內領取消費券的八達通機已不勝負荷出現故障，引市民鼓譟。今早約9時半，東網記者到深水埗地鐵站視察，發現站內已有十多人排隊，多為上了年紀的市民，而八達通機一度無法運作。

在深水埗地鐵站內，由於八達通機無法運作令多名市民在場鼓譟，有人指不少長者不懂操作流程，政府應使用更方便的派錢方式，現時「攞5,000蚊好似乞兒咁樣」，着政府「唔好咁玩我哋啦」。有市民的八達通仍有300多港元，無法領取全額3,000港元消費券，批評政府「發個錢都衰過人」，直言直接發現金會更好。

市民陳先生從事飲食業，特意提早出門在上班前領取消費券，他表示打算用相關款項購買手機，又認為領取的流程流暢。問及對派發一萬港元的看法，他則稱「多有多使少有少使囉」。同樣從事飲食業的賴女士同樣在上班前領消費券，她指自己主要打算用以購買日常用品。

消費券第一階段今日起發放，支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶會收到5,000港元消費券；八達通首期取4,000港元消費券，達「合資格消費」累積總額4,000元後，可在下一個月16日獲發尾期1,000港元消費券。