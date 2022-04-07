方仲賢拒捕及意圖妨礙司法公正罪成　今判入獄9個月

現年23歲的浸會大學學生會前會長方仲賢，3年前在鴨寮街購買大批雷射筆，在遇警截查時逃跑，並在警方檢取證物前重設手機。他早前被裁定抗拒警務人員及意圖妨礙司法公正罪成，今天（7日）在區域法院被判入獄9個月。法官游德康指，被告重設手機的行為影響控方舉證，動搖本港司法公正基石，須予以阻嚇，拒絕接納辯方判緩刑的建議。

辯方今進一步求情指，被告獲2間海外大學錄取，將會在今年9月開學。辯方力陳有關拒捕罪是同類案件中最輕微，可以以罰款處理。至於意圖妨礙司法公正罪方面，被告罪成至今已還押約8星期，被告已得到重大教訓，認為判緩刑並非不適合。

法官判刑時指，法庭早前已表明不接納被告買雷射筆觀星的說法，並判定該些雷射筆是準備在示威時使用。雖然被告抗拒警員的時間短促，但考慮到事件的前因後果，認為罰款不能反映嚴重性，阻嚇性亦不足夠，唯一合適選擇是即時監禁，就此控罪判他入獄6星期。

就意圖妨礙司法公正罪，法官指，涉案雷射筆功率龐大，如果有人使用，後果可以十分嚴重。此外，被告並非一時緊張下重設手機，而是抵達醫院、冷靜過來後才作的決定。由於取出iPhone電話卡需要特定工具，故推斷被告有一定預謀。縱然警方仍可透過其他方法搜證，但被告的行為仍影響控方舉證，就此控罪判囚9個月。

有關被告學業的考慮方面，法官表示，被告是在開審後才遞交有關入學申請，他必然知道本案的裁決或判刑有機會影響其入讀時間，又相信大學會批准他延遲就讀。法官強調，2罪發生在不同時間和地點，性質相異，但顧及被告的背景等因素，酌情下令2罪刑期同期執行。

被告原面對3項控罪，指他於2019年8月6日，在鴨寮街攜有10個能發出雷射光束的裝置；同日在桂林街135號地下外抗拒1名警署警長；及在警員檢取其手提電話為證物前，重新設置該電話。經審訊後，法庭早前裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪不成立，其餘2罪則罪成。

案件編號：DCCC 1119/2020