智障學校涉疏忽照顧寄宿學童　申訴專員主動調查教育局有否欠妥

申訴專員趙慧賢今日(7日)宣布展開主動調查，審研教育局對智障兒童學校宿舍部的監管。

趙表示，曾有報道指某所受教育局資助的智障兒童學校宿舍部，涉嫌疏忽照顧寄宿學童，包括不當地使用約束或隔離方法以限制學童的肢體或行動自由，引致有學童受傷。事件令公眾關注政府是否有適切措施，保障在校寄宿的智障兒童的福祉，及監管智障兒童學校宿舍部的質素。

據申訴專員公署了解，在2021/22學年，香港共有43所受教育局資助的智障兒童學校，當中16所附設由該局資助的宿舍部，提供寄宿服務予就讀有關學校及有需要的中度及嚴重智障兒童。有別於一般的殘疾人士院舍，資助智障兒童學校附設的宿舍部屬於學校註冊及管轄的部分，在校本管理政策下，學校須管理及監察校內各項工作（包括宿舍服務）的質素與成效，而教育局則從不同層面監管學校及其宿舍部，確保學校的管治及運作符合相關法例和該局發出的指引，包括在2021年9月發布的「特殊學校策劃和管理宿舍服務實務指引」。

她強調，社會應致力保護及支援殘疾兒童，寄宿於資助智障兒童學校宿舍部的兒童均屬中度及嚴重智障，自理能力較低，他們的身體狀況和醫療需要各異，並且有不少是因為家人無力照顧而被安排在學校寄宿。寄宿的智障學童的日常起居和醫療護理都倚賴他人協助，由於他們的表達能力有限，即使在宿舍內遇到問題，或許都難以向家長或其他人具體說明情況和不滿。

政府當局有責任確保寄宿於智障兒童學校宿舍部的兒童獲得合適及妥善的照顧，以維護他們的利益，讓他們在安全並有助身心健康成長的環境中生活。因此，我們決定展開這項主動調查，審研教育局對智障兒童學校宿舍部的監管是否足夠及有效。