政府指內地來港食品供應穩定　抵港蔬菜約2400公噸

蔬菜食品供應穩定與市民日常生活息息相關。政府今日（7日）表示，昨日（6日）由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。根據最新資料顯示，昨日截至午夜為止，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，與平日內地來港的供應量相約，而政府亦會繼續與業界聯絡，確保內地供港鮮活食品供應順暢。

根據最新資料，由內地供港的蔬菜供應量約為2,400公噸，其中經漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為718公噸，菜心及白菜於昨日的平均批發價分別為每斤11.9元及8.4元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去1星期平均每日供應約390萬隻，與去年平均每日供應量相約。

至於冰鮮肉類方面，昨日經由內地進口本港的冰鮮豬肉貨量近42公噸，活豬亦供應正常；而內地供港冰鮮家禽昨日貨量約14萬隻，本地屠宰的活雞則有逾9,000隻，供應充足。

食米方面，由於現時邢按政府要求，食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸，而今年2月底食米的備存貨量為2.9萬公噸；可以儲存的食品，例如冷藏肉一般則會有約3個月的庫存。