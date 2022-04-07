臨時失業津貼收到36萬份申請　首批6萬人下周二陸續收款

第5波疫情重挫本地勞工市場，為向失去工作的市民提供協助，港府早前推出「臨時失業支援」計劃，合資格人士可獲發一筆過1萬港元。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今(7日)表示，有關失業津貼至今收到36萬申請，其中6成人有強積金戶口4成沒有，3成人涉及在受限處所工作，7成被放無薪假。

處理申請方面，她指想盡快發放資助，代理人完成第一批申請檢視，合資格申請有6萬，明日(8日)會收到通知，下周二(12日)開始的一個禮拜內經庫房自動轉帳到戶口。合資格申請主要來自強積金戶口，沒有強積金戶口需要繼續監視資料，時間較長。

何表示，申請人如想知道處理情況，明起可上臨時失業支援網站查看結果。暫時處理的申請中，10個強積金戶口人士3個不符合資格，部分不符合收入規定，即低於月薪2,700港元或者高於3萬港元；或者並不是在受限處所中工作、但正在放無薪假。

她指計劃申請期接近尾聲，計算今日在內只剩餘6天，5個服務中心會延長時間，目前36萬申請中34萬都是網上申請，市民如不懂申請可致電熱線求助。