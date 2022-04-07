以裸聊片逼前女友性交　17歲男生判入勞教中心

17歲中學男生與女同學拍拖，2人透過通訊程式裸聊，惟男生卻暗地把過程截圖錄影，更在2人分手後，以這些偷錄影像脅迫女生與他復合及性交。男生在一次得手後，企圖再脅迫女生多次。女生終不忍受辱而揭發事件。涉事男生早前於區域法院承認刑事恐嚇、以威脅手段及企圖以威脅手段促致非法性行為共3罪，今天（7日）判刑。法官指男生犯下的罪行非常嚴重，須予以嚴懲，若是成年人犯案，定判以數年監禁，但考慮到男生犯案的年紀，認為讓男生更生同樣重要，最後判他入勞教中心。

代號「CWK」的被告，承認於2020年11月至12月間，恐嚇X（案發時16歲）會使她名譽受損，又威脅及企圖威脅X與他發生性行為。辯方求情指被告已深感懊悔及可恥，其求情信更向事主等道歉，並對為自己奔波的家人感到自責，承諾會改過自新。法官判刑時雖認為判被告入教導所合適，惟因男生的在港居留時間的限制，未能涵蓋院所日後監管的時期，遂判被告入勞教中心。法官並指被告的行為對事主造成很大傷害，勸導被告好好受教，勿再犯事傷害他人及其家人。

案情指被告與X是中學同學，2人在前年1月拍拖，4月曾透過通訊程式微信展開裸聊，其後於5月分手。惟同年11月初，被告卻透過社交平台，向X發送與她裸聊時的私密照及片段，要挾X若不與他復合，便發布該些影像。X受驚下與被告維持溝通，惟X及後再收到有關影像，被告這次更要求X與自己性交。

X受驚下答應被告，2人在被告家中性交。X事後目睹被告刪去了1段片段，相信被告會刪去其他相關影像。然而，被告其後又再以影像，企圖再度脅迫X性交，X於是向母親投訴事件，然後報警處理。

案件編號：DCCC 572/2021